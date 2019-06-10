Сын Алибасова не подтвердил слухи о внутреннем кровотечении у отца

Через два дня станет понятно, существует ли угроза для жизни российского продюсера.

Сын российского продюсера Бари Алибасова опроверг информацию о том, что у его отца открылось внутреннее кровотечение желудка. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

— Это дезинформация, — рассказал Бари Бариевич.

По словам Алибасова-младшего, в течение двух дней станет понятно, как будет заживать ожог у отца.

— Поэтому точно сказать, что его жизни ничего не угрожает, мы сможем только через два дня, — сказал он.

Напомним, продюсер по ошибке выпил химикат, перепутав его с пищевой продукцией. Его экстренно госпитализировали с ожогами желудка. Врачи ввели Алибасова в медикаментозный сон, чтобы направить все силы на борьбу с осложнениями.