Сын Алибасова рассказал о риске летального исхода у отца

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Бари Алибасов. Фото © Агентство городских новостей "Москва" 

Сын Бари Алибасова в беседе с телеканалом "360" рассказал, что у его отца остаётся риск летального исхода.

У него сейчас всё хорошо, но [сохраняется] риск того, что в пищеводе циркулярный ожог действительно может вскрыться и привести к летальному исходу, поэтому врачи за ним активно наблюдают, — сообщил Бари Бариевич.

Ранее сын российского продюсера опроверг информацию о том, что у его отца открылось внутреннее кровотечение желудка.

Напомним, Бари Алибасов по ошибке выпил химикат, перепутав его с напитком. Его госпитализировали с ожогами желудка. Врачи ввели Алибасова в медикаментозный сон, чтобы направить все силы на борьбу с осложнениями.

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