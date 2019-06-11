Филарет отказался признавать томос об автокефалии "новой церкви" Украины

Раскольник Филарет Денисенко заявил, что не принимает томос об автокефалии "новой церкви" Украины. В эфире "Громадского ТВ" экс-глава неканонического Киевского патриархата отметил, что признание означает перейти из одной зависимости в другую.

— Этот томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержания томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую, — говорится в сообщении.

9 января члены Синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины. Она создана на основе УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Главу "новой церкви" Украины избрали в декабре 2018 года.

Сообщалось также, что между главой "новой церкви" Украины и Филаретом уже разгорелся конфликт. Кроме того, Филарет отказался подписать устав "новой церкви" Незалежной и выполнять условия томоса об автокефалии.