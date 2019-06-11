Лидер Незалежной Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов. Об этом сообщил журналистам заместитель главы президентской администрации Руслан Рябошапка.

— Итак, уволены главы Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранён от исполнения обязанностей и.о. главы, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской обладминистраций, — сказал он.

Также во время брифинга Рябошапка отметил, что данное распоряжение является лишь первой частью представлений из кабинета министров на увольнение глав областных администраций.

Ранее Лайф писал, что Зеленский настаивал на полном обновлении губернаторского корпуса. Однако в конечном счёте речь велась о подготовке указа об увольнении лишь 13 из 24 руководителей.

Напомним, одним из первых указов нового лидера Незалежной Владимира Зеленского стал указ о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов в парламент, которые должны состояться 21 июля. Позднее президент Украины пообещал, что "нокаутирует" старую систему власти.