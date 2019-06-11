Колокольцев попросит Путина уволить двух сотрудников МВД по итогам дела Голунова

Глава МВД России Владимир Колокольцев попросил президента РФ Владимира Путина уволить двух сотрудников внутренних дел. Об этом говорится в заявлении министра, которое размещено на сайте ведомства.

Речь идёт о начальнике УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майоре полиции Андрее Пучкове и начальнике Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по столице генерал-майоре полиции Юрии Девяткине.

Ранее сообщалось, что сотрудников полиции, которые задержали журналиста Ивана Голунова, отстранят от работы на время внутренней проверки.

Журналиста Голунова задержали и обвинили в попытке сбыта наркотиков. Сам он не был согласен с предъявленным обвинением и считал, что запрещённое вещество ему могли подкинуть. На защиту журналиста встали его многочисленные коллеги и общественники. 8 июня Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест. Сегодня, 11 июня, глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что принято решение о прекращении уголовного преследования журналиста.