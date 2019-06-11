Трамп сообщил, что получил "прекрасное и очень тёплое" письмо от Ким Чен Ына

Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что получил "прекрасное" письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом он сообщил журналистам в ходе выступления 11 июня.

При этом президент США оценил потенциал КНДР под руководством её лидера и добавил, что между странами сложились хорошие отношения. Кроме того, он намекнул на намерения провести ещё одну встречу с Ким Чен Ыном.

—Он держит слово, это очень важно для меня, — отметил Трамп.

Ранее СМИ сообщали, что в КНДР казнили спецпредставителя по США после провала саммита в Ханое.

Напомним, второй саммит состоялся 27–28 февраля. Тогда Дональд Трамп и Ким Чен Ын досрочно покинули место проведения переговоров, не достигнув соглашения. После этого глава Белого дома рассказал, что санкции США против КНДР останутся в силе.