Блогершу затравили за откровенные фотографии из Чернобыля

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Фото © Instagram/nz.nik

Пользователи Instagram раскритиковали блогершу за откровенные фотографии, сделанные в украинском городе Припяти, расположенном рядом с Чернобыльской АЭС.

Девушка выложила в свой аккаунт пост с двумя снимками. На одном из них она стоит спиной к камере без бюстгальтера.

Люди там погибли очень ужасным образом, имейте уважение, — написала в комментарии к посту Энн Тэйлор.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/ByXy2MIoSxb/" target="_blank">nz.nik</a></p>

Позор тебе, — прокомментировала кадры Нора Сэнг.

Почему ты чувствуешь необходимым полуобнажаться на месте одной из страшнейших катастроф на Земле? Тебе так необходимо внимание? Я не понимаю сегодняшний мир, — написала пользователь под ником eaumysoul.

Как писал Лайф, после выхода сериала "Чернобыль" поток туристов в зону отчуждения увеличился на 30%. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал предостеречь туристов от поездок в Чернобыль, однако один из ликвидаторов аварии заявил о безопасности туров в зону отчуждения.

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