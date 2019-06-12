Блогершу затравили за откровенные фотографии из Чернобыля

Пользователи Instagram раскритиковали блогершу за откровенные фотографии, сделанные в украинском городе Припяти, расположенном рядом с Чернобыльской АЭС.

Девушка выложила в свой аккаунт пост с двумя снимками. На одном из них она стоит спиной к камере без бюстгальтера.

— Люди там погибли очень ужасным образом, имейте уважение, — написала в комментарии к посту Энн Тэйлор.

— Позор тебе, — прокомментировала кадры Нора Сэнг.

— Почему ты чувствуешь необходимым полуобнажаться на месте одной из страшнейших катастроф на Земле? Тебе так необходимо внимание? Я не понимаю сегодняшний мир, — написала пользователь под ником eaumysoul.

Как писал Лайф, после выхода сериала "Чернобыль" поток туристов в зону отчуждения увеличился на 30%. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал предостеречь туристов от поездок в Чернобыль, однако один из ликвидаторов аварии заявил о безопасности туров в зону отчуждения.