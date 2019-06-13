Затравленная за откровенную съёмку блогерша открыла тайну фото из "Чернобыля"

Instagram-модель выбрала для фотосессии заброшенное здание с обстановкой, похожей на ту, что была в районе Чернобыльской АЭС.

Блогерша, которую травят за "голые" фотографии из "Чернобыля", не хотела никого обидеть и теперь сожалеет. Вероника Рочева в эксклюзивном интервью Лайфу объяснила, чего на самом деле хотела добиться фотосессией, которую делала, кстати, не в Припяти, а в Новосибирске.

— Съёмка была сделана на заброшенке (заброшенное здание. — Прим. Лайф) в Новосибирске. Просто поставили локацию (Припять), не задумываясь о последствиях. Мы не думали, что будет столько негатива, — рассказала Instagram-модель.

Девушка также поделилась, что вдохновилась сериалом "Чернобыль", как раз когда снимала блог на тему экологии. После съёмок видео она устроила фотосессию и указала геотег "Припять" потому, что "некоторые моменты на этой заброшенке напоминали Припять".

— Мы думали, друзья посмотрят и всё. <...> Мы не хотели как-то оскорбить людей, которые пережили такую масштабную трагедию. Мы проявляем глубокое сочувствие ко всей этой истории! — подытожила Вероника.

Отметим, что накануне сценарист "Чернобыля" Крейг Мазин призвал туристов в Припяти уважать память погибших людей и не делать провокационные снимки на месте трагедии. Ведь после выхода сериала об аварии на АЭС поток туристов в зону отчуждения увеличился на 30%.