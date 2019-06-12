Сценарист "Чернобыля" призвал туристов в Припяти уважать память трагедии

При этом он назвал "прекрасным" возрастающий интерес туристов в отношении зоны Чернобыльской АЭС.

Американский сценарист Крейг Мазин, один из создателей мини-сериала "Чернобыль" на телеканале HBO, прокомментировал повышенный интерес путешественников к зоне отчуждения. Соответствующее заявление он сделал в своём официальном аккаунте в социальной сети "Твиттер".

Мазин подчеркнул, что считает "прекрасным" тот факт, что благодаря сериалу "Чернобыль" люди по всему миру стали интересоваться аварией на АЭС и что он повлёк за собой волну туризма в Припять.

Однако, по мнению сценариста, у этого факта есть и обратная сторона медали: многие инстаграм-блогеры делают селфи на фоне места, где 33 года назад произошли трагические события. Об этической составляющей подобных фотографий до сих пор ведутся дискуссии.

Мазин обратился к своим подписчикам в социальной сети и попросил "относиться с уважением" к трагедии и памяти людей, которые отдали свои жизни в Припяти в 1986 году.

— Замечательно, что "Чернобыль" побудил туристов поехать в зону отчуждения. Но я видел фотографии, которые там делают. Пожалуйста, помните, что там произошла ужасная трагедия. Относитесь с уважением ко всем, кто пострадал там и отдал свою жизнь, — заявил сценарист.

Так, на днях одна из блогерш, побывавших в Припяти, выложила откровенные фотографии, которые многие пользователи назвали кощунственными, а саму девушку подвергли травле.

Как писал Лайф, "Чернобыль" стал самым популярным сериалом в истории, а ликвидаторы аварии на ЧАЭС сочли его достоверным. После выхода сериала поток туристов в зону отчуждения увеличился на 30%.