Украинский режиссёр обвинил создателей "Чернобыля" в краже его видео

Андрей Приймаченко отметил, что рисовал графику не в коммерческих целях, а потому что тема катастрофы для него близка.

Украинский режиссёр Андрей Приймаченко обвинил американскую компанию HBO и создателей сериала "Чернобыль" в использовании его видео без разрешения. Об этом он заявил изданию "Детектор медиа".

— Если бы они ко мне просто обратились и спросили разрешения использовать, я бы не был против, лишь бы указали авторство, — отметил Приймаченко.

Он отметил, что рисовал графику не в коммерческих целях, а потому что давно интересовался темой катастрофы и для него она очень близка.

"Чернобыль" стал самым популярным сериалом в истории, а ликвидаторы аварии на ЧАЭС сочли его достоверным. Американский сценарист сериала Крейг Мазин в свою очередь признался, что сильно переживал о том, как ленту воспримут жители Украины, России и Белоруссии.