В Киеве снова закрыли "мост Кличко"

Власти Киева ограничили доступ на пешеходный стеклянный мост, который был построен между Аркой дружбы народов и парком "Владимирская горка". Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Закрытие моста связано с необходимостью помыть и почистить сооружение.
— До завтра мы временно ограничили доступ на пешеходный мост для осуществления там технологических работ, — написал градоначальник.
Напомним, новый мост в центре Киева, получивший народное название "мост Кличко" из-за того, что мэр украинской столицы вместе с братом проверил на прочность стеклянный пол, треснул через сутки после открытия. После этого его закрыли.
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