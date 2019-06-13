В Киеве снова закрыли "мост Кличко"

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Фото © Facebook / Віталій Кличко

Власти Киева ограничили доступ на пешеходный стеклянный мост, который был построен между Аркой дружбы народов и парком "Владимирская горка". Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Закрытие моста связано с необходимостью помыть и почистить сооружение.

До завтра мы временно ограничили доступ на пешеходный мост для осуществления там технологических работ, — написал градоначальник.

Напомним, новый мост в центре Киева, получивший народное название "мост Кличко" из-за того, что мэр украинской столицы вместе с братом проверил на прочность стеклянный пол, треснул через сутки после открытия. После этого его закрыли.

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