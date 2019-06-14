Сёстрам Хачатурян предъявили обвинение в убийстве по предварительному сговору

В соответствии с квалификацией, девушкам может грозить лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет.

Следственный комитет назвал окончательную статью по делу сестёр Хачатурян, которые в июле 2018 года расправились со своим родным отцом. Как сообщила в пятницу пресс-служба ведомства, Марию, Ангелину и Крестину обвиняют в убийстве, совершённом группой лиц и по предварительному сговору. В соответствии с этой статьёй, девушкам может грозить лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет.

— При оценке действий обвиняемых учтено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением их отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий, — указали в следствии.

По делу назначено несколько комплексных психолого-психиатрических экспертиз, чтобы установить наличие смягчающих обстоятельств в действиях сестёр Хачатурян. К слову, одна из таких экспертиз, как предполагают адвокаты обвиняемых, должна серьёзно повлиять на вердикт суда: речь идёт о посмертном психиатрическом анализе, который выявил отклонения у отца сестёр — Михаила Хачатуряна.

Напомним, 27 июля прошлого года три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — убили своего отца. Они нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии девушки заявили, что не могли терпеть издевательств родителя.

В сентябре прошлого года Басманный суд Москвы освободил девочек из следственного изолятора, где они провели два месяца, удовлетворив ходатайство следственных органов об изменении им меры пресечения в виде запрета на совершение определённых действий.