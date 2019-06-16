Американцы вышли на улицы и требуют импичмента Трампа

В субботу по США прокатилась волна общенациональных протестов с требованием рассмотреть вопрос об отставке президента страны Дональда Трампа. По словам организаторов #ImpeachTrump Day of Action, в акции примут участие более 100 населённых пунктов.

Сколько точно городов приняло участие в акции, пока не сообщается, но крупные демонстрации состоялись в Бостоне, Лос-Анджелесе, Детройте. В Нью-Йорке активисты собрались прямо у здания Верховного суда и требовали "привлечь президента к ответственности".

Протестующие писали послания президенту на песке в Калифорнии — на восточном побережье страны.

А также собирались на шествия с плакатами в Орегоне — на западном побережье.

A few of the signs at the impeach Trump rally about to start in Portland. pic.twitter.com/J0HxxB8puk — Nick Beber (@PhotogNickBeber) 15 июня 2019 г.

Одним из главных поводов для проведения акций протестов стали выводы из расследования Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в американские выборы в 2016 году, а точнее — реакция на них со стороны сенаторов-демократов Элизабет Уоррен и Кирстен Джиллибранд.

По мнению политиков, которые, кстати, являются кандидатами президентской гонки в США в 2020 году, доклад спецпрокурора вкупе с заявлением самого Трампа о том, что он готов принять помощь другой страны в политической борьбе, являются доказательством его вины.

Напомним, в апреле Минюст США опубликовал отредактированный доклад специального прокурора Роберта Мюллера по так называемому российскому делу. Президент США Дональд Трамп назвал документ сфабрикованным демократами. В свою очередь Владимир Путин посчитал документ объективным и отметил, что в нём подтверждается отсутствие сговора США и РФ.