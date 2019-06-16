Американцы вышли на улицы и требуют импичмента Трампа

В субботу по США прокатилась волна общенациональных протестов с требованием рассмотреть вопрос об отставке президента страны Дональда Трампа. По словам организаторов #ImpeachTrump Day of Action, в акции примут участие более 100 населённых пунктов.
Сколько точно городов приняло участие в акции, пока не сообщается, но крупные демонстрации состоялись в Бостоне, Лос-Анджелесе, Детройте. В Нью-Йорке активисты собрались прямо у здания Верховного суда и требовали "привлечь президента к ответственности".
“It’s time” to @MoveOn #ImpeachDonaldTrumpNOW pic.twitter.com/H5NsPHSHCW— Your Activist Wonk 👩🏻💻📱 (@activistwonk) 15 июня 2019 г.
Протестующие писали послания президенту на песке в Калифорнии — на восточном побережье страны.
What a great way to kick off the day! #ImpeachTrump #NoOneIsAboveTheLaw #ImpeachmentInquiryNow #ImpeachOnTheBeach#SealBeach— IndivisibleCA48 (@IndivisibleCA48) 15 июня 2019 г.
Thanks to everyone who came out the morning! pic.twitter.com/qqzhl9yqiI
А также собирались на шествия с плакатами в Орегоне — на западном побережье.
A few of the signs at the impeach Trump rally about to start in Portland. pic.twitter.com/J0HxxB8puk— Nick Beber (@PhotogNickBeber) 15 июня 2019 г.
Одним из главных поводов для проведения акций протестов стали выводы из расследования Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в американские выборы в 2016 году, а точнее — реакция на них со стороны сенаторов-демократов Элизабет Уоррен и Кирстен Джиллибранд.
По мнению политиков, которые, кстати, являются кандидатами президентской гонки в США в 2020 году, доклад спецпрокурора вкупе с заявлением самого Трампа о том, что он готов принять помощь другой страны в политической борьбе, являются доказательством его вины.
Напомним, в апреле Минюст США опубликовал отредактированный доклад специального прокурора Роберта Мюллера по так называемому российскому делу. Президент США Дональд Трамп назвал документ сфабрикованным демократами. В свою очередь Владимир Путин посчитал документ объективным и отметил, что в нём подтверждается отсутствие сговора США и РФ.
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