Токаев: Россия абсолютно необходима для Казахстана

Глава государства отметил, что в ходе его первого официального визита у него состоялись "очень хорошие, содержательные переговоры" с российским лидером.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Euronews заявил, что взаимоотношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница, "абсолютно необходимы" для республики.

— Мой принцип состоит в том, что Россия для Казахстана абсолютно необходима как большое государство, расположенное рядом с нами, государство, которое является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Но и без Казахстана Россия тоже будет несколько иной, — сказал Токаев.

Также, отвечая на вопросы корреспондента, глава государства отметил, что в ходе своего первого визита в качестве президента, который состоялся как раз в Москву, у него состоялись "очень хорошие, содержательные переговоры".

— Каких-либо, как вы сказали, требований в отношении гарантий и так далее, естественно, со стороны президента России не прозвучало, поскольку есть общее понимание необходимости наращивания сотрудничества, — заявил он на вопрос о деталях разговора с Владимиром Путиным.

Кроме того, он напомнил, что между странами пролегает самая протяжённая сухопутная граница в мире. Также глава Казахстана отметил, что он на своём посту не "транзитный пассажир", является полноправным президентом и не намерен сходить с этого пути.

Токаев победил на выборах, набрав 70,76% голосов. Внеочередные выборы главы государства состоялись по его же инициативе после того, как первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку и предложил кандидатуру Токаева в качестве нового главы государства. Одним из первых нового руководителя страны поздравил российский лидер Владимир Путин.