Посетительницу Pizza Hut "напоили" средством для посудомойки

Химическую жидкость в стеклянную ёмкость перелил один из сотрудников и оставил без присмотра.

Посетительнице ресторана Pizza Hut в квартале Ле Аль в самом центре Парижа по ошибке подали графин со средством для мытья посуды. Как сообщает газета Parisien, женщине стало плохо после первого же глотка, она вызвала спасательную службу и была госпитализирована.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что в стеклянной таре находилась жидкость для посудомоечной машины. Правоохранители установили, что техника сломалась и один из работников перелил жидкость в графин, чтобы использовать в раковине, но она осталась без присмотра и официант, не зная о содержимом, вынес его посетительнице.

Как сообщалось ранее, российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.