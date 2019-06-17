В США заявили, что верят в денуклеаризацию КНДР

Вашингтон уверен в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын сдержит своё слово и в перспективе приведёт свою страну к денуклеаризации. Об этом в ходе брифинга заявила руководитель пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус.

— Президент (США Дональд. — Прим. Лайфа) Трамп и госсекретарь (Майк Помпео. — Прим. Лайфа), разумеется, считают, что председатель (Госсовета КНДР. — Прим. Лайфа) Ким (Чен Ын. — Прим. Лайфа) выполнит своё обязательство обеспечить денуклеаризацию. И это остаётся нашей политикой, — цитирует главу пресс-службы ТАСС.

Как уточняется, комментарий Ортагус прозвучал на фоне заявления радиостанции "Голос Америки" о получении копии секретного документа, распространённого Трудовой партией Кореи в ноябре 2018 года.

По словам журналистов, в засекреченном послании Ким Чен Ын утверждал, что проведение переговоров с американским лидером Дональдом Трампом — первый шаг Пхеньяна на пути к получению статуса ядерной державы.

Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что получил "прекрасное" письмо от лидера Северной Кореи.

Напомним, второй саммит между главами США и КНДР состоялся 27–28 февраля. Тогда Дональд Трамп и Ким Чен Ын досрочно покинули место проведения переговоров, не достигнув соглашения. После этого глава Белого дома рассказал, что санкции США против КНДР останутся в силе.