В США одобрили увеличение военного контингента на Ближнем Востоке

При этом власти подчеркнули, что "не ищут конфликта" с Тегераном и принимают меры исключительно ради безопасности своих военнослужащих и национальных интересов страны.

США "в оборонительных целях" направят дополнительную тысячу американских военных на Ближний Восток на фоне инцидента в Оманском заливе. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны страны Патрик Шэнахэн.

— Недавние атаки Ирана подтверждают надёжные и достоверные разведданные о враждебном поведении иранских сил и подконтрольных им группировок, угрожающих американским военным и интересам США в регионе, — написал Шэнахэн в "Твиттере".

При этом он отметил, что Вашингтон не ищет конфликта с Тегераном и принимает меры исключительно ради безопасности своих военнослужащих и национальных интересов страны.

Он также отметил, что численность военных будет корректироваться по мере необходимости в зависимости от данных разведки об уровне угрозы.

Как писал Лайф, в мае Вашингтон заявил о намерении увеличить количество зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Ближнем Востоке в связи с якобы имеющейся угрозой со стороны Ирана.

Ранее пресс-служба Центрального командования Вооружённых сил США опубликовала фото и видео, якобы доказывающие причастность Ирана к инциденту в Оманском заливе.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два танкера — Front Altair и Kokuka Courageous. Граждане России, Грузии и Филиппин были членами экипажа Front Altair, который перевозил топливо. Есть версия, что в танкер попала торпеда. Власти США уже возложили ответственность за произошедшее на Иран, который считает обвинения Америки необоснованными. Позднее к обвинениям Вашингтона присоединились Лондон и Эр-Рияд. В Совфеде РФ заявили о фабрикации "доказательств" вины Ирана в инциденте с танкерами.