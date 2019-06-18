Экс-президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире

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Фото © Zuma\TASS

Бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили сегодня, 18 июня, в восточной части Каира. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвоката экс-лидера страны Абделя Монейма Абдель Максуда.

Заупокойная молитва была произнесена в тюремной больнице, — сказал он.

Напомним, что экс-глава Египта скончался 17 июня в зале суда, в котором предстал главным обвиняемым по делу о шпионаже. В ходе обследования в тюрьме у Мурси не выявили проблем со здоровьем. По данным местных СМИ, бывший глава государства умер от сердечного приступа.

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