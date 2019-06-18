В Чемодановке отменили сухой закон, введённый после массовой драки

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Фото © VK / Типичная Пенза

Он был введён 15 июня из-за массовой драки между сельчанами и цыганами, в которой погиб один человек и ещё четверо пострадали.

В Чемодановке, где произошла массовая драка между селянами и цыганами, отменили недавно введённый сухой закон. Также запрет на продажу алкоголя снят с двух соседних сёл: Кижеватово и Лопатки. Об этом сообщает РИА "Новости".

— В данный момент запрета нет, — цитирует информагентство пресс-секретаря губернатора области Дину Черемушкину.

Накануне глава Пензенской области Иван Белозерцев сообщил о стабилизации ситуации в Чемодановке. Однако 20 сотрудников правоохранительных органов остались в селе для поддержания правопорядка.

Напомним, вечером 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области группа цыган после словесной перепалки подралась с селянами. В итоге один человек погиб, четверо пострадали. Делом занялся центральный аппарат Следственного комитета России. После цыгане добровольно покинули село, оставив своих питомцев и скот.

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