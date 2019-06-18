В России изымают из аптек опасный сироп от кашля

Из российских аптек срочно изымают ещё один лекарственный препарат, содержащий опасное для сердца вещество фенспирид, — "Сиресп" производителя "Медана фарма АО". Об этом сообщается в письме руководителя Росздравнадзора Михаила Мурашко.

Ведомство поручило территориальным органам обеспечить контроль за изъятием из обращения всех серий лекарственного препарата, который продаётся в виде сиропа.

Опасность препаратов с содержанием фенспирида установили французские специалисты. Фенспирид — это антигистаминное, противовоспалительное и противоастматическое лекарственное средство. Оно используется при респираторных нарушениях, астме, кори, гриппе.

Ранее Лайф сообщал о решении изъять из продажи содержащие фенспирид препараты от кашля: "Эреспал", "Эпистат" и "Эриспирус".