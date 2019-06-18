Зеленский рассказал, почему не помог трясущейся Меркель

Канцлеру Германии стало плохо во время церемонии приветствия в Берлине, судороги она объяснила обезвоживанием.

Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, почему ничего не предпринял, когда канцлера Германии Ангелу Меркель затрясло рядом с ним на церемонии в Берлине.

— Что касается Меркель... Я стоял рядом с ней. И поверьте, она была в безопасности, — цитирует президента Незалежной Bild.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский прибыл в Берлин и впервые встретился с Ангелой Меркель. В столице Германии в эти дни стоит аномальная жара — около 30 градусов, и во время одной из церемоний канцлеру ФРГ стало плохо. Сама она объяснила своё состояние обезвоживанием.

Однако врач-невролог Александр Евдокимов заявил Лайфу, что на простое обезвоживание "судороги" Меркель не похожи.