Ляшко заявил, что Зеленский поступил "не по-мужски" во время "приступа" Меркель

Он также выразил мнение, что представители украинского лидера оправдают такое поведение необходимостью соблюдать протокол.

Президент Украины Владимир Зеленский повёл себя "не по-мужски", стоя рядом с канцлером Германии Ангелой Меркель в тот момент, когда её начало сильно трясти. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

— Когда на твоих глазах женщине становится плохо, ты должен оказать помощь. Когда я буду стоять рядом с Меркель или с кем-либо, они всегда могут рассчитывать на мою твёрдую руку и мужское плечо. Стоять и делать вид, что ты не видишь, что женщине плохо, — не по-мужски, — заявил Ляшко.

Он также выразил мнение, что представители украинского лидера оправдают такое поведение необходимостью соблюдать протокол.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский прибыл в Берлин и впервые встретился с Ангелой Меркель. В столице Германии в эти дни стоит аномальная жара — около 30 градусов, и во время одной из церемоний канцлеру ФРГ стало плохо. Сама она объяснила своё состояние обезвоживанием.

Поведение украинского лидера возмутило не только одиозного Ляшко, но и телеведущую Ольгу Скабееву, которая считает, что если бы Зеленский помог Меркель, то немцы бы "носили его на руках".