Скабеева возмутилась бездействием Зеленского во время "приступа" Меркель

Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась бездействием украинского лидера Владимира Зеленского, который не помог канцлеру Германии Ангеле Меркель, когда ей стало плохо. Соответствующий пост она написала на своей странице в "Инстаграме".
Журналистку удивило, что президент Незалежной "просто стоял". Она считает, что Зеленскому нужно было позвать врачей или отвести политика в тень, предложить воды. Если бы он это сделал, то немцы "носили бы его на руках", уверена Скабеева.
Простейший шаг приличного человека (было бы по-мужски и красиво). А он не смог догадаться
Ольга Скабеева
Напомним, сотни журналистов и миллионы телезрителей сегодня могли наблюдать, как Меркель на встрече с Зеленским затрясло, как от удара током. Сама канцлер объяснила произошедшее обезвоживанием, а украинский лидер заявил, что ситуация находилась под контролем. В беседе с Лайфом врач-невролог Александр Евдокимов отметил, что немецкий политик может утратить дееспособность.
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