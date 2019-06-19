Бари Алибасов дал первое интервью после комы

Музыкальный продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления средством для очистки труб "Крот", в котором рассказал о состоянии своего здоровья. Фрагмент интервью был показан в эфире программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

— В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я всё время был связан. Руки связаны, ноги связаны, всё болит, — рассказал Алибасов.

Полная версия интервью появится в эфире 19 июня в программе.

Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Как уже сообщал Лайф, Алибасова выписали накануне днём. При этом его сын отмечал, что продюсер пока теряется во времени и пространстве и в связи с этим находится в "секретном месте" в Подмосковье.