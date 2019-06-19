В Харькове проспекту вернут имя маршала Жукова

За переименование улицы и возвращение ей имени советского маршала проголосовало 59 депутатов.

Городской совет Харькова поддержал предложение по возвращению проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Об этом сообщает "Громадське ТВ".

Напомним, что на недавнем заседании украинские депутаты рассматривали петицию, опубликованную на сайте харьковской мэрии, под которой подписалось более пяти тысяч человек. Согласно коллективной просьбе, граждане требовали вернуть проспекту историческое название. В поддержку петиции выступил также мэр Харькова Геннадий Кернес.

В результате заседания городского совета за переименование проспекта проголосовало 59 депутатов, ещё 13 выступили против.

При этом, по данным местного издания, возле здания горсовета собрались протестующие, которые скандировали: "Позор!"

Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду и использование советской символики. В частности, закон предполагает переименование городов и улиц, которые были названы в честь советских государственных деятелей.

Год назад Лайф сообщал, как украинские националисты повалили памятник маршалу Жукову в Харькове, подобный инцидент случился и в начале июня этого года.