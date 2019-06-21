Спикер Парламента Грузии ушёл в отставку после акции протеста в Тбилиси

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Фото © Wikipedia

Спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе ушёл в отставку. Об этом сообщил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

Принятое решение является ответственностью перед народом, — заявил Каладзе.

Решение об отставке Кобахидзе было принято на политсовете "Грузинской мечты".

Как уже сообщал Лайф, 20 июня несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре грузинского Тбилиси с требованием об отставке главы МВД и председателя парламента. Участники акции также предприняли попытку штурма здания. Сотрудники полиции разогнали митинг, использовав слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал Лайфу о подробностях штурма Парламента Грузии радикалами. По его словам, демонстранты угрожали участникам заседания расправой. В Кремле обеспокоены ситуацией в Грузии.

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