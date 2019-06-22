Посетивший Тбилиси депутат Госдумы связал протесты в Грузии с Саакашвили

Парламентарий уверен, что невозможно за час собрать организованную толпу в десять тысяч человек.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, который присел в кресло спикера грузинского парламента, а после этого в стране началась акция протеста, заявил, что беспорядки могут быть связаны с подготовкой к возможному возвращению к власти экс-президента Михаила Саакашвили.

— Мы видели, что беспорядки организованы и управляются людьми, говорящими на английском языке. Мне представляется, что это следствие активного участия помощников господ Байдена и Сороса в грузинских внутренних делах, — высказался Гаврилов в интервью Ruptly.

Депутат подозревает, что беспорядки в стране перед возможными парламентскими выборами помогут вернуть в страну экс-президента Саакашвили с его авторитарным режимом.

Президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов, открыл очередную сессию, находясь в кресле главы парламента Грузии. Это не понравилось грузинским оппозиционным депутатам, они покинули заседание. Затем в здание ворвались радикалы и прогнали участников ассамблеи. Потом протестная акция началась на улицах Тбилиси и продолжается третий день.

Чтобы обезопасить россиян, президент РФ Владимир Путин издал указ о запрете российским перевозчикам возить россиян в Грузию с 8 июля. Для тех, кто оказался в этой стране, Роспотребнадзор открыл "горячую линию" помощи.

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, на чьём стуле заметили Гаврилова, вчера заявил об отставке. В Грузии ожидают удара по туристической сфере из-за уменьшения турпотока из России.