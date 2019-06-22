Протестующие перекрыли центральный проспект в Тбилиси

Корреспондент Лайфа сообщает, что на сцене говорят про россиян-оккупантов. А полиция не вмешивается в происходящее.

В столице Грузии Тбилиси уже третий день подряд проходит акция протеста. Сегодня митингующие, которых набралось чуть меньше, чем в предыдущие дни, перекрыли центральную улицу города — проспект Руставели.

Люди требуют досрочных выборов в парламент, отставки главы МВД и освобождения всех задержанных на акции протеста. Их более сотни.

Поводом для митингов стало то, что представитель российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. После этого радикалы начали штурмовать здание парламента и угрожать делегатам расправой, а потом протесты с антироссийскими лозунгами вылились на улицы. В Тбилиси сегодня даже напали на российскую съёмочную группу.

Сам Гаврилов уверен, что акция была спланирована давно для возможного возвращения к власти экс-президента Михаила Саакашвили.

На фоне волнений в Тбилиси президент РФ Владимир Путин издал указ о запрете российским перевозчикам возить россиян в Грузию с 8 июля. Для тех, кто оказался в этой стране, Роспотребнадзор открыл горячую линию помощи. Минтранс объявил, что и грузинским авиакомпаниям тоже запретят полёты в Россию с 8 июля.

Опрошенные Лайфом рядовые жители Тбилиси заявили, что обострение отношений между двумя странами в народе никому не нужно. А вот два кафе — в столице и в Батуми — подняли цены для россиян на 20 процентов за "оккупацию Россией 20% грузинских территорий".