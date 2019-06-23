Зурабишвили считает, что российские туристы должны продолжать ездить в Грузию

Российские туристы должны продолжать ездить в Грузию, поскольку любят её, а политикам следует решать проблемы. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Euronews.

— Туристы должны продолжать приезжать, так как любят Грузию, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедшего, — сказала президент.

По её словам, разрешение ситуации предполагает объединение территорий Грузии, однако это не должно оказать влияние на туристов, население и мирную среду в стране.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля. Однако авиакомпания Georgian Airways собирается предложить альтернативный маршрут через Ереван.

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