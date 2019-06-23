Грузинские кинотеатры объявили бойкот показам на русском языке

Будет ли в будущем возобновлён показ кинолент со звуковой дорожкой на русском, неизвестно.

В Грузии семь кинотеатров Cavea Cinema приостановили показ фильмов с русским переводом. Об этом сообщает "Грузия Online".

Согласно заявлению представителей компании, с 20 июня был отменён показ русскоязычных сеансов в связи с волнениями, которые происходят по всей стране в последние дни. Таким образом Cavea Cinema выразила свою солидарность с участниками акций.

При этом в Cavea Cinema не уточнили, на какой срок был остановлен показ русскоязычных кинофильмов и будет ли он возобновлён в будущем.

Cavea Cinema является крупнейшей сетью кинотеатров в Грузии. Развлекательные заведения предлагали самый большой выбор фильмов, которые транслировались на трёх языках — грузинском, английском и русском. Компания владеет тремя кинотеатрами в Тбилиси: Galleria Tbilisi, Tbilisi Mall и East Point.

Напомним, в Грузии с 20 июня продолжаются протесты, вызванные визитом делегации РФ в страну. Участников митингов возмутило, что российскому делегату предложили место спикера парламента Грузии. Радикалы начали штурмовать здание парламента и угрожать делегатам расправой, а потом протесты с антироссийскими лозунгами вылились на улицы. Полиции пришлось применить силу.

Из-за антироссийских волнений президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля. Сейчас около пяти-семи тысяч организованных российских туристов находятся в этой стране.