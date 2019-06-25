Момент эвакуации жертвы серийного отравителя в Москве попал на видео

Подозреваемый признал вину по четырём эпизодам. Несколько госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии.

Опубликовано видео момента эвакуации одного из пострадавших от отравления в центре Москвы. Как сообщает Mash, в день съёмки скорая увезла с Чистых прудов четырёх человек.

В настоящее время госпитализированные находятся в тяжёлом состоянии.

Как отмечается, подозреваемый — Мурат С. — признал вину по четырём эпизодам. Молодой человек рассказал, что отравлял людей с целью последующего ограбления. По его словам, он ждал подвыпивших москвичей у баров и клубов в центре города.

В ходе допроса Мурат С. заявил, что не травил журналистку Людмилу Чижову. Причастность молодого человека к этому преступлению будет проверяться. Напомним, сама девушка не смогла опознать предполагаемого отравителя по фотографии.

По версии правоохранителей, молодой человек угощал своих жертв газировкой с неизвестным веществом, а когда они теряли сознание — грабил. По предварительным данным, от действий "серийного отравителя" пострадало 24 человека. При этом некоторые из его жертв приходили в себя лишь на следующий день, а одна и вовсе пробыла в реанимации две недели.

Как писал Лайф, Мурат С. был задержан сегодня, в его квартире прошли обыски, в ходе которых были найдены свёртки "с белым порошком".