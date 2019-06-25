Бурджанадзе назвала виновных в антироссийской истерии в Грузии

На её взгляд, протест был использован прозападными политическими силами, чтобы навязать антироссийскую риторику.

Действующие власти Грузии наряду со сторонниками бывшего президента страны Михаила Саакашвили виноваты в ухудшении отношений с Россией. Об этом в интервью "Известиям" заявила бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе. При этом она убеждена, что антироссийская истерия в Тбилиси подогревается представителями Запада.

— Конечно, это подогревается однозначно и американскими спецслужбами. А Саакашвили, как всегда, пытается выжать максимум из этого протеста и будет делать всё, чтобы антироссийская истерия была главной направляющей грузинской политики, — считает Бурджанадзе.

Она добавила, что какой-либо позитивный прогноз на будущее здесь озвучить сложно. Из-за недальновидности официальной власти в Тбилиси вернуть российско-грузинские отношения на тот уровень, который был хотя бы неделю назад, будет крайне сложно.

— Естественно, они (грузинская власть. — Прим. ред.) боятся обидеть своих американских патронов. Тем более Иванишвили до смерти боится, что его миллиарды будут заморожены. Так что ситуация, конечно, сложная, но, я надеюсь, всё-таки не безнадёжная, — добавила Бурджанадзе.

Напомним, 20 июня парламент Грузии осадили оппозиционеры из-за появления в здании российских депутатов на форуме. Вскоре протест набрал обороты и перерос в массовые акции.

Как ранее писал Лайф, после того как протесты с антироссийскими лозунгами вылились на улицы и глава грузинского государства Саломе Зурабишвили обвинила в организации митингов Россию, назвав её врагом и страной-оккупантом, президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретив отечественным авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.