Зеленский разочарован приглашением России в ПАСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию на летнюю сессию. Об этом он написал в своём фейсбуке.

— Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации, — пишет Зеленский.

Он напомнил о своих переговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель и выразил сожаление, что его требования насчёт России и ПАСЕ никто не услышал. По словам Зеленского, он пытался убедить Меркель и Макрона, что российскую делегацию не стоит возвращать в ассамблею, пока не будут выполнены "принципиальные требования" ПАСЕ.

Напомним, в ночь на вторник после обсуждения, занявшего около девяти часов, ПАСЕ приняла резолюцию, по которой ассамблея приглашает РФ принять участие в заседаниях. Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ассамблее, которые уже были оспорены депутатами ПАСЕ.