В Башкирии нашли авто сбежавшей с миллионами кассирши с запасом вещей

Машина находилась в гараже отца Луизы Хайруллиной. Мужчина утверждает, что не знал об этом.

В Салавате найден автомобиль Renault Duster, принадлежащий семье кассирши Россельхозбанка Луизы Хайруллиной, сбежавшей с 23 миллионами рублей.

Как сообщают "Вести-Башкортостан", машина находилась в гараже отца Хайруллиной. Сам мужчина утверждает, что не знал об этом, так как давно не заглядывал в постройку. Сегодня утром он открыл гараж и увидел автомобиль.

Внутри машины были найдены постельные принадлежности: подушки, простыни, одеяла. Правоохранители считают, что семья Хайруллиных могла какое-то время скрываться в гараже либо же планировала это сделать.

Как отмечается, на днях у родственников кассирши прошли обыски, в ходе которых были изъяты флеш-накопители, блокноты и другие носители информации.

Напомним, 27 мая в конце рабочего дня Луиза Хайруллина ушла из отделения Россельхозбанка, прихватив крупную сумму денежных средств. Когда денег хватились и цепочка привела именно к Хайруллиной, по месту проживания не нашли ни саму Луизу, ни её мужа, ни детей. Отец кассирши заявил в полицию о пропаже семьи. Правоохранители проверяют версию о том, что подозреваемая похитила деньги в несколько заходов. На женщину завели уголовное дело.

Незадолго до исчезновения семья Хайруллиной продала машину, которая упоминается в ориентировке МВД, а за два дня до побега оплатила взнос по ипотеке. Кроме того, стало известно, что дочери Луизы говорили учителям, что семья хочет поехать "к тёплому морю". Как писал Лайф, Хайруллины могли уехать в Таджикистан.