Очевидец восстановил события одной из "ночей отравлений" в Москве

По словам свидетелей происшествия, подозреваемый воровал телефоны, личные вещи и, вероятно, находился "под кайфом".

Очевидец одного из происшествий в центре Москвы, когда "отравитель" якобы подсыпал людям в напитки сильнодействующие вещества, восстановил картину развития событий.

Владимир был свидетелем инцидента, который произошёл поздно вечером 7 июня в районе Чистых прудов. Он рассказал Лайфу, что пострадавшие "просто лежали на газоне", находились без сознания, их невозможно было "растормошить" или привести в чувство.

— Их невозможно было вывести из этого состояния, это не было похоже на какое-то обычное опьянение, — пояснил он.

Рядом находился молодой человек, который собирал у потерпевших телефоны и документы в свою сумку. Молодой человек представился Муратом и сказал, что он их знакомый, отметил очевидец.

— Было не до конца понятно, действительно ли он их знакомый или он совершает ограбление, поэтому его попросили остаться до появления полиции, — рассказал мужчина.

Владимир считает, что Мурат выглядел "нормально", не подозрительно, хотя, вероятно, находился "под кайфом". Кроме того, молодой человек сохранял спокойствие и не пытался убежать или скрыться с места происшествия. При этом он хотел забрать одну из полулитровых бутылок с соком, которые находились на месте инцидента.

Напомним, МВД России опубликовало видео допроса предполагаемого серийного отравителя. На кадрах фигурант уголовного дела свою причастность к преступлениям отрицает.

Ранее подозреваемый был задержан, в его квартире прошли обыски, в ходе которых были найдены свёртки "с белым порошком". По версии следствия, именно 22-летний Мурат С. угощал своих жертв газировкой с неким веществом. Когда те теряли сознание, грабил их.

По предварительным данным, от действий "серийного отравителя" пострадало 24 человека. При этом некоторые жертвы приходили в себя лишь на следующий день, а одна потерпевшая пробыла в реанимации две недели.