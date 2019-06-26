В Казахстане увеличилось число погибших при взрыве в Арыси

Число погибших в результате взрыва в воинской части в казахстанском городе Арысь возросло до трёх человек. Об этом журналистам рассказал официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

— По данным Управления здравоохранения Туркестанской области, за медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы, 3 человека погибли, — заявил Нурахметов.

Напомним, взрыв в складском помещении воинской части в Казахстане прогремел утром 24 июня. Из-за трагедии власти приняли решение об эвакуации всего населения города. В результате взрыва погибло два человека. Сапёры обнаружили на территории города 70 неразорвавшихся снарядов и попросили местных жителей не возвращаться в Арысь ни под каким предлогом.