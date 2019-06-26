В Казахстане увеличилось число погибших при взрыве в Арыси

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Видео © Facebook / Бахытжан Копбаев

Число погибших в результате взрыва в воинской части в казахстанском городе Арысь возросло до трёх человек. Об этом журналистам рассказал официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

По данным Управления здравоохранения Туркестанской области, за медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы, 3 человека погибли, — заявил Нурахметов.

Напомним, взрыв в складском помещении воинской части в Казахстане прогремел утром 24 июня. Из-за трагедии власти приняли решение об эвакуации всего населения города. В результате взрыва погибло два человека. Сапёры обнаружили на территории города 70 неразорвавшихся снарядов и попросили местных жителей не возвращаться в Арысь ни под каким предлогом.

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