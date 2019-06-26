Всем сёстрам Хачатурян продлили меру пресечения на месяц

Девушкам в том числе запрещено выходить в Интернет, появляться на улице в ночное время, общаться друг с другом.

Басманный суд Москвы продлил меру пресечения всем сёстрам Хачатурян — Крестине, Ангелине и Марии — до 28 июля на время ведения следствия по делу о жестоком убийстве их отца, в котором обвиняют девушек.

— Удовлетворить ходатайство следственных органов о продлении меры пресечения в виде запрета определённых действий, — огласила постановление судья.

Напомним, 27 июля прошлого года три сестры — Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян — убили своего отца в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Они нанесли ему множество ножевых ранений. Девушки признались в содеянном и заявили, что не могли терпеть издевательств родителя.

Меру пресечения в виде запрета на совершение определённых действий им назначили в марте этого года. Сейчас Крестина, Ангелина и Мария живут отдельно, им запрещено пользоваться телефонами, Интернетом, гулять вечером и ночью, общаться друг с другом. 14 июня им предъявили окончательное обвинение в убийстве по предварительному сговору.