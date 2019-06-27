У Меркель вновь случился "электрический" приступ на публике — видео

Канцлер отказалась от медицинской помощи. Позже пресс-служба сообщила, что политик чувствует себя хорошо.

Канцлера Германии Ангелу Меркель в очередной раз охватил приступ неконтролируемой сильной дрожи. Проблемы со здоровьем Меркель испытала во время протокольного мероприятия — на приёме у президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

На записи видно, что, стоя по правую руку от президента страны, Ангела Меркель начинает заметно дрожать. На помощь приходит помощник: он предлагает канцлеру стакан воды, однако Меркель от него отказывается. Через некоторое время дрожь всё же прекращается.

Отметим, подобное произошло также после встречи канцлера Германии с президентом Украины 18 июня. Ангеле Меркель стало плохо во время исполнения национальных гимнов, когда она стояла рядом с Владимиром Зеленским. В Берлине в тот день стояла 30-градусная жара. Позже канцлер объяснила, что у неё было обезвоживание. Однако медики с ней не согласились, а в адрес украинского лидера посыпалась критика за то, что он не помог коллеге.