Порошенко заявил, что Европа начала признавать Крым российским

Он также отметил, что показательный выход украинской делегации с сессии ПАСЕ был "абсолютно оправдан".

Когда Россия добилась восстановления полноправного положения своей делегации в ПАСЕ, она тем самым не только снизила санкционное давление, но и сделала первый шаг к признанию Европой Крыма российской территорией. Об этом заявил бывший президент Украины Пётр Порошенко.

— Возвращение РФ в ПАСЕ — первый шаг для того, чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса, — написал он.

Бывший украинский лидер также добавил, что, "хотя это было нелегко", но Киев на протяжении всего времени, с 2014 года, добивался продления антироссийских санкций.

Кроме того, он заявил, что "украинский бунт" в ПАСЕ — провалившийся показательный демарш семи стран — был "абсолютно оправдан", и выразил надежду, что к следующей сессии ассамблеи делегация с Украины проконсультируется с МИД и президентом, чтобы принять "скоординированную с партнёрами позицию".

Ранее Лайф сообщал, что делегация Украины покинула заседание ПАСЕ после восстановления полномочий России в организации. Представитель украинской стороны заявил, что вслед за ними аналогичное решение приняли также Грузия, Литва, Эстония, Латвия, Польша и Словакия. Правда, вскоре они передумали.