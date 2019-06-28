Пушков высмеял несостоявшийся показательный выход Грузии и Литвы из ПАСЕ

По словам политика, Киеву пора отказаться от привычки ставить ультиматумы, которая "не работала и не работает".

Делегации Грузии и Литвы, вероятно, поняли, что "главный бой" проигран, и поэтому решили не покидать сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, несмотря на сделанные ранее публичные заявления о демонстративном выходе вслед за Украиной. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

— Не успев устроить демарш с отъездом из ПАСЕ, коалиция противников России раскололась: Грузия и Литва бросили Украину, решив остаться на сессии. Несмотря на гневные обличения со стороны официальных лиц двух стран. Причина: главный бой проигран. Не хотят без толку вставать в позу, — написал он в " Твиттере ".

По словам сенатора, сложившаяся ситуация есть не что иное, как "провал дипломатии Порошенко — Климкина", который показывает украинским властям, что в диалоге лучше отказаться от терминов "немедленно" и "безусловно", потому что "это не работало и не работает".

— Киеву пора освоить другой язык, прежде всего в общении с Россией, — резюмировал Пушков.

Как ранее сообщал Лайф, делегация Украины покинула заседание ПАСЕ после восстановления полномочий России в организации. Представитель украинской стороны заявил, что вслед за ними аналогичное решение приняли также Грузия, Литва, Эстония, Латвия, Польша и Словакия.

Впрочем, вскоре уже представитель Словакии опроверг это и заявил, что из их депутатов против восстановления России в ассамблее проголосовал один человек, который злоупотребил своими полномочиями, он же расписывался в документе.

Позже стало известно, что представители Грузии и Литвы передумали покидать июньскую сессию ПАСЕ и намерены продолжить работу до "консультаций с правительством". Очень созвучное решение приняли и делегаты из Эстонии и Латвии — они тоже продолжают работу.