У лихача-рекордсмена с Крымского моста оказались десятки штрафов

Ранее сообщалось, что лихач на своём BMW поставил рекорд превышения скорости на сооружении.

В ГИБДД сообщили, что водителя, который разогнался на Крымском мосту до 243 километров в час, штрафовали почти 30 раз за последние два года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ведомства.

При этом все нарушения связаны с превышением скорости. В этом году сотрудники ГИБДД выставили ему 17 штрафов, а в прошлом — 12. В 13 случаях он превысил скорость на 20–40 км/ч, по одному разу — на 40–60 км/ч и 60–80 км/ч.

— Сотрудниками Госавтоинспекции анализируются все его дорожные нарушения на предмет лишения права управления транспортными средствами, — сообщили в ведомстве.

Ранее группа "Любэ" сняла клип на песню про Крымский мост. За зиму сооружение пережило 900 часов шторма.