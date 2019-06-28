Синоптики рассказали, когда в Москве закончатся дожди

Непогода нагрянула в столицу из-за североатлантического циклона, который быстро перемещается.

Количество осадков уменьшится в Москве уже в начале следующей недели, тогда же ожидается до 25 градусов тепла, однако июльскую жару в ближайшей перспективе ждать не стоит. Об этом порталу НСН рассказал главный специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Перелом в погоде, по словам синоптика, ожидается уже в воскресенье, 30 июля. Тогда солнца будет больше, а осадков меньше. В субботу же резко повысится атмосферное давление — до 740 мм рт.ст.

— Он [циклон] принёс мощное похолодание. За 70 лет такое было дважды, когда дневная температура в конце июня понижалась до +10 — +15 ⁰С. Именно такая погода и будет в субботу, — рассказал Тишковец.

Напомним, в последние дни в столице наблюдается холодная и дождливая погода. Например, сегодня в результате обильных осадков была затоплена парковка терминала "В" Шереметьево, где легковушки наполовину ушли под воду, а пассажирам приходилось "доплывать" до входа в воздушную гавань босиком и в пакетах.