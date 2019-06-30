Суд арестовал бывшую жену Цеповяза по делу о вымогательстве

Бывшая жена члена кущёвской банды Владислава Цеповяза Наталья Стришняя арестована на один месяц и 25 суток по делу о вымогательстве. Такое решение вынес Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону.

Защита просила отпустить женщину под залог из-за проблем со здоровьем, но следствие просило её арестовать. По словам адвоката Эдуарда Чургулии, Стришняя тяжело больна, а заседание пришлось прерывать из-за того, что ей стало плохо.

Напомним, что женщину задержали по подозрению в вымогательстве у кубанского бизнесмена 77 миллионов рублей. Утром 29 июня в её дом ворвался ОМОН и провёл обыск. После этого правоохранители отправились на предприятие "Слава Кубани" и изъяли документы и сервер с данными. В деле также фигурирует брат Стришней.