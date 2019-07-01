Лоза заявил, что Россия сможет "импортозаместить" Катамадзе

По его словам, Россия откроет свои двери для артистов из Франции, Швеции, Финляндии и они "споют точно так же".

Музыкант Юрий Лоза оценил отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать в России. В беседе с ТВЦ он выразил уверенность, что её решение не станет потерей для РФ, ведь существуют другие джазовые исполнители.

— Импортозамещение — это очень простая штука. Свято место пусто не бывает. Если здесь деньги, то сюда приедут другие джазовые певицы. Мы-то не пострадаем никак. Джазовые кавера мы спокойно послушаем в исполнении других артистов, — сказал Лоза.

По его словам, Россия откроет свои двери для артистов из Франции, Швеции, Финляндии и они "споют точно так же". В то же время Лоза выразил мнение, что каждый артист имеет право выбирать место для своих выступлений. Музыкант также считает, что Катамадзе не обладает выдающимися вокальными данными, благодаря которым она может считаться уникальной певицей.

Ранее Катамадзе сообщила, что больше никогда не будет выступать в России, чем поддержала антироссийские акции протеста, которые проходят с 20 июня в Тбилиси. В Кремле заявили, что готовы разъяснить джазовой певице политические аспекты обострения отношений между двумя странами.