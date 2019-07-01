Политолог объяснил несостоятельность претензий Лебедева к Беглову

Бывший представитель ЛДПР сам сделал выбор в пользу работы на благо города, сдав партийный билет. Причём эксперты считают его выбор верным.

Член экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев назвал претензии зампредседателя Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева к петербургскому врио губернатора Александру Беглову несостоятельными. Свою точку зрения он высказал в беседе с Лайфом.

По словам Матвейчева, сейчас ЛДПР пытается представить ситуацию так, словно Беглов "купил" расположение Капитанова должностью в Смольном, однако в неприглядном свете предстают сами либерал-демократы. Беглов предоставил Капитанову выбор: он мог как воспользоваться его помощью с собранными голосами и дальше идти на выборы, так и заняться реальными делами на благо города в комитете Смольного, отмечает политолог.

— Капитанов сделал собственный выбор и даже приостановил членство в ЛДПР, а это очень не понравилось руководству партии, лично Лебедеву. Им-то нужно было похайповать, пошоуменить, как это они любят, а тут у нас исчез повод два месяца скакать на подмостках. Поэтому они недовольны и пытаются переложить с больной головы на здоровую, — добавил он.

Как уже сообщал Лайф, на заседании городского правительства 25 июня Беглову понравился вопрос, заданный ему представителем ЛДПР, и он предложил ему "не трусить", а занять ответственную должность. Капитанов в тот же день ответил, что с огромным удовольствием возглавит структуру Смольного, а вскоре приостановил членство в партии.

К слову, эксперты назвали кадровую политику Беглова примером конструктивного диалога. По их словам, от назначения представителя ЛДПР главой одного из комитетов Смольного выиграют все стороны, а главное — сами петербуржцы. А вот в самой партии поступком Капитанова недовольны. Разозлившись, представитель ЛДПР из Госдумы Игорь Лебедев даже опубликовал в соцсетях открытое письмо, в котором пожелал Беглову проиграть губернаторские выборы.