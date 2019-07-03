Фанаты упрекнули Катамадзе за ложь о проплаченных властями РФ концертах

Грузинская певица Нино Катамадзе, недавно заявившая о том, что она никогда не пела на концертах, где гонорар выплачивало российское государство, судя по всему, страдает провалами в памяти. На это обратили внимание пользователи соцсетей.

Поводом для таких не самых лестных комментариев стала публикация певицы, в которой она заявила, что не принимала участия в финансируемом правительством концерте или дне рождения какого-либо российского чиновника.

Исключением она назвала своё выступление 22 июня на "Усадьбе Jazz", где Катамадзе исполнила песню "Сулико" под аккомпанемент девочки — подопечной фонда Константина Хабенского, помогающего больным детям. Как рассказала сама певица, она согласилась спеть на этом "тяжелейшем концерте" лишь ради "девятилетней слепой девочки".

При этом буквально днём ранее грузинская джазовая исполнительница была замечена на сцене выступающей перед участниками ежегодного собрания акционеров Афрэксимбанка и экономической конференции "Россия — Африка". Известно, что одним из источников финансирования мероприятия является Министерство финансов России.

Но если об этом мероприятии был осведомлён лишь некоторый круг приближённых людей, то о праздновании дня города в Самаре в 2018-м, например, потенциально были в курсе более миллиона человек. И, как можно убедиться на сайте городской администрации, самарцев и гостей города ждал "бесподобный концерт" Нино Катамадзе — и ни слова о том, что за появление на сцене дива не брала гонорар, который, судя по всему, выделялся из городского бюджета.

Напомним, 30 июня Катамадзе сообщила, что больше никогда не будет выступать в России, чем поддержала антироссийские акции протеста, которые проходят с 20 июня в Тбилиси. Позже эта запись была скрыта со страницы, однако потом опять вернулась. В Кремле заявили, что готовы разъяснить джазовой певице политические аспекты обострения отношений между двумя странами. Лоза заявил, что Россия сможет "импортозаместить" Катамадзе.