Опубликовано видео задержания сбежавшей с миллионами кассирши

Луизу Хайруллину поймали на съёмной квартире в Казани. При этом она отказывается раскрывать, где украденные деньги.

МВД РФ опубликовало видео задержания кассирши Россельхозбанка Луизы Хайруллиной, сбежавшей с украденными 23 миллионами рублей в Казань. Кадры размещены на официальном сайте ведомства.

Хайруллину задержали на съёмной квартире в Казани. На кадрах видно, как оперативники ведут женщину в наручниках.

Как уже сообщал Лайф, кассиршу удалось поймать благодаря её детям. Они "сдали" маму, позвонив дедушке по телефону. Сотрудники правоохранительных органов отследили звонок и по нему вычислили ту самую съёмную квартиру в Казани.

Хайруллина вместе с семьёй больше месяца была в розыске после того, как украла из банка, где она работала, больше 20 миллионов. Примечательно, что она отказалась раскрывать, где украденные деньги.