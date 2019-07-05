Сбежавшая с миллионами в Казань кассирша не признаётся, где украденные деньги

Под уголовное дело может попасть и её муж — в статусе соучастника преступления, отмечают правоохранители.

Кассирша Россельхозбанка Луиза Хайруллина, сбежавшая в Казань с 23 миллионами, после задержания не признаётся полицейским, где спрятала деньги. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".

Хайруллину обнаружили на съёмной квартире вместе с семьёй: с ней были супруг и двое детей. Отмечается, что под уголовное дело может попасть и её муж — в статусе соучастника преступления.

— Двух несовершеннолетних детей передадут родственникам Хайруллиных после завершения всех процедур, связанных с задержанием, — говорится в сообщении.

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина ушла из банка, где работала кассиром, взяв 23 миллиона рублей. Когда обнаружилась пропажа, Хайруллину и её семью по месту проживания не нашли. Дети кассира могли знать о планах матери. Накануне стало известно о задержании Луизы. Обвиняемой грозит до десяти лет лишения свободы.