Сбежавшая с миллионами в Казань кассирша не признаётся, где украденные деньги

Кассирша Россельхозбанка Луиза Хайруллина, сбежавшая в Казань с 23 миллионами, после задержания не признаётся полицейским, где спрятала деньги. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".
Хайруллину обнаружили на съёмной квартире вместе с семьёй: с ней были супруг и двое детей. Отмечается, что под уголовное дело может попасть и её муж — в статусе соучастника преступления.
— Двух несовершеннолетних детей передадут родственникам Хайруллиных после завершения всех процедур, связанных с задержанием, — говорится в сообщении.
Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина ушла из банка, где работала кассиром, взяв 23 миллиона рублей. Когда обнаружилась пропажа, Хайруллину и её семью по месту проживания не нашли. Дети кассира могли знать о планах матери. Накануне стало известно о задержании Луизы. Обвиняемой грозит до десяти лет лишения свободы.
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