Сбежавшую с миллионами кассиршу "сдали" собственные дети

Кассиршу Россельхозбанка Луизу Хайруллину, сбежавшую из Башкирии с 23 миллионами рублей, выдали собственные дети. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на источник.

Произошло это так: кто-то из детей позвонил деду, полицейские смогли отследить звонок и по нему вычислили ту самую съёмную квартиру в Казани, где 4 июля задержали Хайруллину.

Напомним, 27 мая в конце рабочего дня Луиза Хайруллина ушла из отделения Россельхозбанка, прихватив крупную сумму денежных средств. После этого она пустилась в бега вместе с мужем и детьми, семью искали более месяца. При этом дети кассирши ранее в школе проболтались о планах родителей.

Сейчас задержанная женщина отказывается говорить правоохранителям, где спрятала похищенные деньги. На неё завели уголовное дело, ей грозит до десяти лет лишения свободы.