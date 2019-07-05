Возбуждено уголовное дело после ЧП с катамараном в Краснодарском крае

Следователи возбудили уголовное дело после ЧП с катамараном в районе посёлка Джубга в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

— Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ), — отметили в ведомстве.

Также, по информации агентства, сотрудники полиции задержали хозяина перевернувшегося катамарана до проведения следственных мероприятий. Задержанным оказался житель Ставропольского края 1977 года рождения. Его доставят в отделение полиции в Туапсе, где в отношении мужчины будут продолжены следственные действия.

Кроме того, ТАСС сообщил о задержании капитана судна. Однако в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ Лайфу данную информацию опровергли, заявив, что ведётся опрос "в рамках процессуальных действий".

Напомним, прогулочное судно перевернулось вблизи посёлка Джубга Краснодарского края. В распоряжении Лайфа оказались фото- и видеоматериалы, как часть опрокинувшегося судна ушла под воду.

По уточнённой информации МЧС, на борту катамарана находилось более 40 человек. Предположительно, все они доставлены на берег. Согласно официальным данным Южного следственного управления на транспорте СК РФ, жертвами ЧП с катамараном стали две женщины.

Директор пляжа "Джубга" Андрей Андреев считает, что причиной происшествия стал большой перегруз.